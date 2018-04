Bratislava vrazila 11-tisíc eur do vtáčích búdok: Budete ohromení, keď zistíte, čím sú vybavené!

Mesto Bratislava dokončieva jarné osádzanie vtáčích búdok na celom svojom území. Je to aj v záujme jeho obyvateľov, ktorí v rámci projektu občiansky rozpočet o tom hlasovali, a mesto naň určilo 11.000 eur.

"Stretol sa záujem verejnosti so záujmom mesta a výsledkom je osadenie 150 vtáčích búdok v rôznych lokalitách, ktoré sme vyberali s odborníkmi. Je to ďalší krok na posilnenie biodiverzity a života zvierat na našom území bohatom na vzácne biotopy. Má to aj edukačný charakter pre deti a školy. Búdky sú označené logom mesta a vybavené aj GPS a na našej webovej stránke ich možno vyhľadať a na mieste pozorovať, či sa tam niečo deje," informoval na štvrtkovom brífingu v Medickej záhrade primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

V tejto záhrade pribudlo 20 drevených prístreškov pre vtáky. Ďalšie sú na Americkom a Jakubovom námestí, Malom Draždiaku, na Vajanského nábreží, Železnej studienke a v iných prírodných častiach. Búdky v piatich veľkostiach sú na stromoch vo výške päť až šesť metrov, najväčšie sú určené pre sovy v mestských lesoch.

"Na Karloveskom ramene v budúcom týždni vytvoríme hniezdiská pre kačice," dodal Dušan Vacek z oddelenia životného prostredia a mestskej zelene bratislavského magistrátu.