Obvineného z vraždy Braňa († 36) v Pezinku predviedli pred sudcu: Polícia o dôvode smrteľnej hádky mlčí

Júliusa O. (35) z Pezinka, ktorý je obvinený z vraždy Braňa F. († 36), vo štvrtok predviedli pred sudcu. O dôvode hádky, ktorá viedla k tragédii, bratislavská polícia neinformovala.

Sudca Okresného súdu Bratislava I vo štvrtok vzal do väzby Júliusa O. z Pezinka, obvineného z vraždy Braňa F., a to z dôvodnej obavy, že by mohol utiecť alebo inak mariť trestné konanie. Rozhodnutie je právoplatné - uviedol pre Čas.sk hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

Július O. (35) je obvinený, že bezdomovcovi Braňovi († 36) po hádke zasadil 21 bodno-rezných rán, ktorým na mieste podľahol.Zaistený nôž spolu s ďalšími stopami putoval na expertízu. Nehybné telo pezinského bezdomovca našli minulý týždeň v šatni bývalého športového klubu v Pezinku. Bratislavská polícia o dôvode hádky, po ktorej prišiel o život Braňo F., neinformovala.

V prípade dokázania viny na súde obvinenému Júliusovi O. z Pezinka hrozí trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov.