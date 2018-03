Útok na skupinu vojakov: Polícia zadržala podozrivú osobu

Francúzska polícia zadržala vo štvrtok v meste La Villeneuve pri Grenobli osobu, ktorá je podozrivá, že sa ráno v neďalekom mestečku Varces-Allieres-et-Risset pokúsila autom vraziť do skupiny vojakov.

Pátranie po druhej podozrivej osobe, ktorou by podľa médií mohla byť žena, pokračuje a sústreďuje sa na mesto Échirolles a okolie.

Prokuratúra mesta Grenoble začala incident vyšetrovať ako pokus o vraždu. Prokurátor Jean-Yves Coquillat vyzval prostredníctvom miestneho denníka Dauphiné Libéré na opatrnosť pri úvahách o motivácii páchateľa. Dodal, že prokuratúre, ktorá sa zvyčajne zaoberá teroristickými útokmi, prípad odovzdajú v závislosti od vývoja vyšetrovania.

Prokuratúra potvrdila, že inkriminované auto - kradnutý peugeot - vo štvrtok niekoľkokrát prešlo okolo vojakov, ktorí hliadkovali pred kasárňami, pričom vodič na nich slovne útočil - údajne po arabsky. Pri poslednej jazde sa vodič pokúsil autom vraziť do skupiny vojakov, ktorí sa vracali z behu. Zranenia neutrpel žiadny z nich. Francúzske médiá spresnili, že išlo o príslušníkov práporu horských strelcov, ktorý bol v posledných rokoch vysielaný do vojenskej misie v Mali.

V súvislosti s incidentom a následným pátraním po podozrivých radnica mesta Varces-Allieres-et-Risset vydala dopoludnia nariadenie o dočasnom uzavretí úradov a škôl. Cieľom opatrenia bolo zabrániť, aby sa do týchto objektov dostali nepovolané osoby. Starosta Jean-Luc Corbet prostredníctvom svojho vyhlásenia uistil, že všetky deti v školách sú v bezpečí. Pokus o vrazenie autom do skupiny vojakov sa odohral aj minulý piatok v departemente Aude na juhu Francúzska. Jeho páchateľ predtým v meste Carcassonne pri krádeži zabil spolujazdca a zranil vodiča tohto auta a následne v meste Trebes prenikol do supermarketu, kde smrteľne zranil ďalších troch ľudí. Páchateľa, ktorý sa označil za "vojaka" extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), zlikvidovali elitné jednotky francúzskej polície a žandarmérie.

Francúzsko je stále v stave vysokej ostražitosti po tom, ako sa v krajine v uplynulých rokoch odohrala séria teroristických útokov, hoci prezident Emmanuel Macron vlani v októbri zrušil výnimočný stav, ktorý bol v platnosti od roku 2015.