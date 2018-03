Médiá v USA sledujú politické dianie na Slovensku: Najväčšia ukážka moci verejnosti od nežnej revolúcie

Médiá v Spojených štátoch naďalej pozorne sledujú situáciu na Slovensku.

Renomovaný zahraničnopolitický spravodajský portál Christian Science Monitor (CSM), ktorý naposledy písal o Slovensku v súvislosti s Marianom Kotlebom v roku 2016, vyzdvihol tento týždeň hnutie mladej slovenskej generácie za normálnosť a skutočné zmeny. "Toto hnutie poháňané mladými ľuďmi už zvrhlo slovenského premiéra a jeho vládu. Ale desaťtisíce protestujúcich sa nezastavili a pokračujú, kým neuvidia dôkazy, že zmeny v Bratislave nie sú len kozmetické," napísala v stredu Sara Millerová-Llanová, vedúca európskej kancelárie tohto média.

Christian Science Monitor býval v minulosti celonárodným denníkom, neskôr prešiel na verziu on-line a v tlačenej podobe vydáva len týždenník. Médium je uznávané pre svoje dôsledné a objektívne zahraničné spravodajstvo a vyhýbanie sa senzáciám a bulváru. Jeho reportéri získali sedem Pulitzerových cien, napríklad aj za reportáže o masových popravách v Bosne.

O Slovensku naposledy CSM písal v roku v 2016 v súvislosti so vzostupom populizmu a pravicového extrémizmu a vstupom strany Mariana Kotlebu do parlamentu. Autorkou rozsiahleho analytického článku bola vtedy práve Sara Millerová-Llanová. Teraz sa táto novinárka pozrela na situáciu na Slovensku opäť a popísala - podľa nej - "najväčšiu ukážku moci verejnosti od nežnej revolúcie".

"To, čo sa začalo ako pobúrenie z vraždy mladého novinára, sa počas uplynulého mesiaca premenilo na masové verejné hnutie za ukončenie rodinkárstva v tejto postkomunistickej krajine," napísala Llanová. Ostrú kritiku bývalého predsedu slovenskej vlády Roberta Fica zverejnil v stredu aj denník The Washington Post, a to hneď v dvoch materiáloch. Prvý napísal reportér týchto novín z Berlína Griff Witte, a druhý materiál vyšiel z pera Jasona Rezaiana, novinára, ktorý sa téme Slovenska venoval už viac ráz.

"Pokojné povstanie, ktoré transformovalo politiku v tejto krajine, je výraznou protiváhou globálnych trendov, ktoré, zdá sa, sú naklonené lídrom ochotným ohýbať podľa vlastnej vôle pravidlá, normy a inštitúcie," uviedol Witte a spomenul Čínu, Rusko, Turecko, USA, Maďarsko i Poľsko. V týchto i ďalších krajinách sa podľa neho politické prúdy naklonili smerom ku konsolidácii moci, nacionalistickej rétorike a intolerancii voči konkurenčným názorom.

Rezaian uvádza vyjadrenie editora spravodajského servera Aktuality.sk Petra Habaru o tom, že bývalý redaktor tohto portálu Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová zanechali po sebe dôležitý odkaz - boli zlomyseľne zavraždení len preto, že chceli zmeniť Slovensko na lepšie miesto. "Zostáva len dúfať, že ich príklad bude inšpirovať ďalšiu generáciu - a nielen na Slovensku," dodal Rezaian.