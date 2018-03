Veľký úspech Hasprovej v Česku: Významnú cenu vyfúkla Bílej aj Grossovej

Herečka a speváčka Katarína Hasprová získala pred pár dňami v Česku výročnú Cenu Thálie 2017 v kategórii opereta - muzikál.

Prevzala si ju počas galavečera jubilejného 25. ročníka udeľovania týchto ocenení v pražskom Národnom divadle. Hasprová si Cenu Thálie 2017 vyslúžila za postavu pani Danversovej v muzikáli Rebecca, ktorý mal premiéru vlani v marci v ostravskom Národnom divadle moravskosliezskom.

„Mám z toho veľkú radosť. Postava pani Danversovej je veľmi zaujímavá a zároveň náročná po speváckej a hereckej stránke. O to viac ma to teší,“ prezradila Katarína, podľa ktorej mnohí stále berú tento žáner ako ľahkú komerciu. ,,Väčšinou sú to tí, ktorí si to nevyskúšali. Možnože videli nevydarený komerčný kus a nie muzikál, ktorý je dobrým, kvalitným divadlom. Pretože činohra, balet, opera aj muzikál sú rovnocenné žánre. Takto to hodnotia aj v zahraničí," myslí si herečka.

V rovnakej kategórii bola napríklad nominovaná aj speváčka Lucie Bílá a Natálie Grossová, ktorým Slovenka zobrala vietor z plachiet. ,,Môžete urobiť zlú operu, komerčnú činohru a platí to aj pre muzikál. Môžete urobiť zlý muzikál, ale môžete urobiť fantastické, kvalitné dielo. Napríklad taký Sunset Boulevard, v ktorom som účinkovala v Ostrave. Postava Normy Desmond bola mojou životnou rolou. Ešte keď žil režisér Jozef Bednárik, hovoril mojej mamine, že Soňa, toto je rola pre zrelú herečku! Nech si to neprajníci prídu skúsiť," povedala Hasprová pred časom v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.