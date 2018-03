Chlapček (12) prišiel so Skripaľom do kontaktu v deň, keď ho zasiahol novičok: Veľká trauma!

Britský denník chlapca nazval ,,najmladšia obeť Putina".

Aiden Cooper (12) sa hral s kamarátmi pri potoku v parku v Salisbury, keď zbadali Sergeja Skripaľa a jeho dcéru. Dvojica im dala chlieb, aby mohli kŕmiť kačky. Tak sa chlapci stali jednými z posledných, ktorí prišli do kontaktu s bývalým ruským dvojitým špiónom a sú najmladšími zo 130 osôb, ktorí boli ohrození nervovoparalytickou bojovou látkou novičok.

Aiden a jeho kamaráti sú najmladšími z desiatok ľudí a chlapca tento zážitok poznačil. ,,Je to desivé. Teraz sa bojím chodiť von. Bojím sa, že si pre mňa prídu zlí ľudia," povedal pre denník The Sun. Aidena a jeho rodinu vystopovala polícia na základe záznamov bezpečnostných kamier. ,,Videli sme prípad v správach, no nenapadlo nám, že by sme boli doň zatiahnutí. O dva týždne nám na dvere zaklopala polícia," povedal otec Luke (33).

" tvrdí Luke pre The Sun. ,,Len si od toho ruského džentlmena a jeho dcéry zobral chleba, aby nakŕmil kačky, a teraz je súčasťou tohto hrozného prípadu." Mama Victoria (33) dodáva, že Aiden je našťastie zdravotne úplne v poriadku.