Dara a Rytmus sa rozišli už pred niekoľkými mesiacmi: Patrikov kamarát prehovoril o pikantných detailoch rozchodu!

Vzťah Dary Rolins (45) a Rytmusa (41) je v troskách! Zatiaľ čo verejnosť rozpad ich vzťahu šokoval, k situácii sa vyjadril aj Rytmusov blízky priateľ, ten však hovorí o inom...

Podľa blízkeho kamaráta speváka to u nich vrelo už dlhšiu dobu, píše Extra. "Mali ponorkovú chorobu, často sa hádali. V mnohých názoroch sa vôbec nezhodovali, Rytmus sa začal viac venovať športu a hľadal v ňom únik pred tým, čo mal doma," hovorí Patrikov kamarát.

"Aj keď sa obaja snažili vzťah zachrániť, láske bol koniec už dávno. V poslednej dobe to bolo len o zvyku. Bolo medzi nimi veľa zlého, nedá sa však povedať, koho chyba to bola. Bolo to vzájomné." Patrikov kamarát silno pochybuje o tom, že by sa dvojica ešte niekedy dala dohromady.

Z vyjadrenia, ktoré obe časti bývalého celebritného páru uverejnili na internete, to bolo jasné: "...bolo veľmi ťažké si už pred pár mesiacmi priznať, že sa náš vzťah unavil a vysloviť slovo koniec".