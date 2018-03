Dara Rolins a Rytmus sa po siedmych rokoch nečakane rozišli: Takto sa začala ich láska

Toto nikto nečakal! Jeden z najstabilnejších párov nášho šoubiznisu ide od seba!

Speváčka Dara Rolins (45) a raper Patrik Rytmus Vrbovský (41) sa definitívne rozchádzajú a to po siedmich rokoch spoločného života. Pritom ešte pred pár týždňami spoločne dovolenkovali na exotickom ostrove Bali.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Dara a Rytmus sa dali dokopy pred siedmimi rokmi, čím šokovali celú verejnosť. Ďalší šok prišiel v stredu podvečer, keď obaja priznali, že nezhody vo vzťahu nakoniec neustáli. „V živote sú situácie, ktorým sa človek musí postaviť čelom. Ak na ňom máte razítko ako my dvaja, čelíte hromade ľudí naraz. Často aj v momentoch, ktoré chce človek riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne, pred celým svetom. Náš život je ale verejný, a tak to je aj s naším vzťahom. Ešte skôr, než o tom začnú písať novinári, chceme, aby ste to počuli od nás. Rozchádzame sa," napísali spoločné vyjadrenie na internete Dara aj Rytmus. Zvláštne na tom je, že ani jeden z dvojice sa nebránil ďalšiemu kroku a niekoľkokrát sa priznali, že by chceli spoločne založiť rodinu.

S raperom si dobre rozumela aj Darina dcéra Lola (9), ktorú má s muzikantom Matějom Homolom. Napriek tomu, že dvojica strávila v spoločnom náručí dlhé roky, tak navonok si každý žil svoj život. Na dennom poriadku u nich boli oddelené dovolenky. Na rad teraz príde aj delenie spoločného majetku, lebo dvojica si spolu postavila dom pri Prahe. I keď sa ich životy nakoniec rozdelili, tak zostávajú priateľmi. „Neuvidíte nás plakať, ani na seba hádzať špinu. Žiadna nie je, rozchádzame sa v mieri. A obaja vás prosíme, odpustite si komenty, v ktorých budete mať potrebu nakladať jednému a držať stranu druhému. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nam fandili, to kvôli vám sme cítili potrebu zverejniť naše osobné prehlásenie tu, na našich sieťach," šokovala všetkých fanúšikov Dara.

Spojila ich práca

Romancu prominentnej dvojice ako prvý odhalil Nový Čas v roku 2011. Obaja sa vtedy snažili svoju lásku skrývať pred svetom, ale nakoniec museli ísť s pravdou von. Bolo 8. októbra a Dara s Rytmusom sa stretli na spoločnom fotení pre jednu športovú značku. Slovo dalo slovo a začala veľká láska. Nekonečné telefonáty a zamilované esemesky nedali na seba dlho čakať, rovnako tak intenzívne tajné schôdzky v Čechách aj po celom Slovensku.