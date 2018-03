Malta zmenila názor na kauzu Skripaľ: Svojho veľvyslanca nakoniec z Moskvy stiahne!

Malta sa rozhodla stiahnuť svojho veľvyslanca z Moskvy. Má ísť o vyjadrenie solidarity s Britániou po otrávení bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa. Informovala o tom agentúra AP.

K obdobnému kroku pristúpilo aj Slovensko, ktoré v stredu avizovalo, že povolá na konzultácie svojho veľvyslanca v Rusku. V reakcii na otrávenie Sergeja Skripaľa a jeho dcéry vyhostilo už najmenej 26 krajín dovedna vyše 140 ruských diplomatov.

Malta pôvodne tvrdila, že svojho ambasádora Carmela Brincata z Moskvy neodvolá. Zdôvodnila to tým, že maltská misia v ruskej metropole je tak malá, že stiahnutie veľvyslanca by prakticky prerušilo diplomatické vzťahy medzi oboma krajinami. Maltský rezort diplomacie však napokon v stredu oznámil, že svojho veľvyslanca z Ruska povoláva domov na konzultácie. Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že Malta je "plne solidárna so Spojeným kráľovstvom".

Otrávenie Skripaľa označilo maltské ministerstvo za vážny problém pre spoločnú európsku bezpečnosť. Malta sa podľa vyhlásenia stotožňuje so stanoviskom Británie, podľa ktorej je "vysoko pravdepodobné", že za útok na Sergeja Skripaľa je zodpovedné Rusko. Moskva akúkoľvek spojitosť s otrávením Skripaľa odmieta.

Skripaľ i jeho dospelá dcéra sú stále hospitalizovaní a nachádzajú sa v kritickom stave. Oboch našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným strediskom v anglickom meste Salisbury, kde žili. Podľa britských úradov na nich neznámy páchateľ zaútočil nervovoparalytickou bojovou látkou novičok, vyvinutou v bývalom Sovietskom zväze.