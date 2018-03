Ramsay už oznámil nomináciu: Šancu dostalo viacero mladíkov

Brankári Ján Laco a Dávid Hrenák figurujú v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na tréningový kemp v Bratislave (2. - 4. apríla) a prípravné zápasy proti Švédsku (5. a 6. apríla) v rámci Euro Hockey Challenge.

Je isté, že generálny manažér Miroslav Šatan a tréner Craig Ramsay nemôžu pre májové MS v Dánsku rátať do bránky so zraneným Branislavom Konrádom a z rodinných dôvodov zrejme ani s Júliusom Hudáčkom.

Kým 36-ročný Laco patrí k najskúsenejším členom výberu, Hrenák sa spoločne s obrancami Martinom Bodákom, Martin Fehérvárym a útočníkom Filipom Krivošíkom zúčastnil na uplynulých MS hokejistov do 20 rokov. Okrem nich môžu v "áčku" debutovať aj Mário Grman, Dávid Bondra, Eduard Šimun a Dávid Šoltés. "Náš cieľ je dať týmto mladým hráčom šancu. Uvidíme, ako sú schopní hrať v národnom drese na najvyššej úrovni. Možno ešte nebudú pripravení hrať na majstrovstvách sveta, ale je to možnosť pre nás vidieť ich a šanca pre nich spolupracovať s trénermi seniorského tímu, so staršími spoluhráčmi a vidieť, čo by pre nich mal byť ďalší krok v kariére," citovala Ramsayho oficiálna stránka Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Ramsaymu bude v dvojzápase pomáhať ako asistent bývalý reprezentant Róbert Petrovický. "Hovorili sme spolu a prešli sme si aj videá toho, ako chceme, aby tím hral. Jeden z mojich cieľov pri národnom mužstve je pomáhať ostatným trénerom a dať im šancu na rozvoj. Teším sa preto na spoluprácu s Robom. Má veľa skúsenosti, poznáme sa, má dobrú angličtinu, takže môže prekladať hráčom, ktorí nerozumejú, aj mne," dodal Ramsay.

Slováci štartujú záverečnú prípravu na svetový šampionát (4. - 20. mája). Vo štvrtok 5. apríla si s domácimi Švédmi zmerajú sily v Norrköpingu, o deň neskôr nastúpia proti rovnakému súperovi v Oskarshamne.



Nominácia slovenskej hokejovej reprezentácie:

brankári: Ján Laco (Sparta Praha/ČR), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ./USA, NCAA)

obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice/USA, WHL), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg/Rus., KHL), Marek Ďaloga (Sparta Praha/ČR), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn/Švéd., II. liga), Martin Gernát (Lausanne/Švaj.), Mário Grman (Piráti Chomutov/ČR), Karol Sloboda, Peter Trška (obaja HC Vitkovice/ČR)

útočníci: Martin Bakoš (Liberec/ČR), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Marek Hovorka (HC Košice), Libor Hudáček (bez klubu), Filip Krivošík (LeKi/Fín., II. liga), Andrej Kudrna (Sparta Praha/ČR), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Dávid Šoltés (všetci HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky)