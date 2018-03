Banskobystrický župan Lunter o plate úradníkov klame: Riaditeľ úradu mohol zarábať viac ako premiér

Župan zavádza. Pôvodný poriadok odmeňovania, ktorý však neprešiel na zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja, skutočne mohol dopriať riaditeľovi úradu Matúšovi Hollému nadštandardný plat vyše 7 000 eur.

Až poslanci napokon rozhodli, že bude dostávať maximálne 3 500 eur a riaditelia odborov max. 3 800 eur. Vyjadrenia predsedu BBSK Jána Luntera (66), že by nemohol plat riaditeľa úradu podľa žiadneho návrhu nikdy dosiahnuť hodnotu presahujúcu 7-tisíc, sa nezakladajú na pravde.

Podľa pôvodného spôsobu poriadku odmeňovania mohol Hollý skutočne zarábať viac ako premiér Pellegrini. „Z návrhu jednoznačne nevyplývalo, že by sa na riaditeľa úradu nemohli vzťahovať ustanovenia o osobnom príplatku a príplatku za riadenie. To, že by mohol dostať odmenu podľa § 8 poriadku odmeňovania (až do výšky sedemnásobku priemernej mzdy), je nepochybné,“ uviedol pre Nový Čas advokát Marek Benedik. Dodal, že z návrhu nevyplýva, že maximálna výška jeho mzdy mala byť 3 500 eur. „Formulácie použité v pôvodnom návrhu sú formulované presne tak, aby pripúšťali aj taký výklad, že predseda úradu môže mať mzdu vo výške 7 241 eur mesačne,“ potvrdil Benedik.

„Výhrada hovorcu Mateja Bučka smeruje k tomu, že v prípade riaditeľov odborov nie je explicitne uvedené, že mzda môže dosiahnuť výšku 5 000 eur až po započítaní osobného príplatku a príplatku za riadenie,“ informoval advokát. „Avšak v utorkovom článku Nového Času je napísané, že takáto výška platu je možná, nie automatická.“ Vyjadrenia Luntera na sociálnej sieti, kde označuje, že náš denník uvádza nepravdivé informácie, teda nie sú pravdivé a zavádzajú.