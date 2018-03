Matka zavraždenej Martiny Kušnírovej († 27) Zlatica: Keď odíde polícia, mám strach!

Policajné vyšetrovanie popravy Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) po vyše mesiaci zatiaľ nedospelo k žiadnemu záveru. Kompetentní preverujú viacero verzií, ako mohlo dôjsť k brutálnemu skutku.

Mama zavraždenej Zlatica Kušnírová (53) medzitým dostáva anonymné listy, v ktorých ju častujú vulgarizmami. Zamýšľa sa tiež nad tým, či je jej policajná ochrana dostatočná. Na druhej strane bývalú štátnu radkyňu Máriu Troškovú (30) ešte pred časom strážili ako oko v hlave.

Zlatica Kušnírová chodí na hrob svojej dcéry denne. Nikdy si nemyslela, že bude prežívať také veľké trápenie. Preto ju mrzia anonymné listy, v ktorých ju ľudia urážajú a oslovujú hanlivými menami. „Trochu ma to zobralo. Mňa však nemôžu odradiť,“ hovorí užialená žena. Tá ešte pred niekoľkými týždňami požiadala o policajnú ochranu, keďže spolu s rodinou mala strach o život. „Požiadala som o ňu členov NAKA asi dva dni po nájdení tiel. Prišli za mnou do Nových Zámkov, kde som bola ubytovaná u príbuzných. Vtedy som im to povedala. Pýtali sa, či ma niekto ohrozoval, tak som im odvetila, či mám na to čakať. Súhlasili, že mi ochranu poskytnú. Písomne som o ňu nežiadala,“ povedala Zlatica.

Podľa našich informácií ju okrem uniformovaných policajtov, ktorí tam chodievajú v určitých časoch, strážia aj z NAKA v neoznačených autách v civile aj v noci. Zúfala matka sa však zamýšľa, či sú priebežné kontroly dostatočné. „Myslím si, že keď odíde polícia, tak tam môže prísť hocikto. Je mi to jedno, nech ma pokojne prídu zastreliť ako Martinku, ešte predtým im poviem svoje. Bojím sa len o príbuzných,“ dodáva zarmútená matka. Krajská polícia v Prešove tvrdí, že matku s možnosťou ochrany niekoľkokrát oslovili. „Komunikujeme s ňou a prijali sme bezpečnostné opatrenia a monitorujeme situáciu v mieste jej bydliska. Pri komunikácii ohľadom poskytnutia ochrany uviedla, že jej postačuje súčasný spôsob prijatých opatrení zo strany polície,“ povedal hovorca Daniel Džobaník.

Bezpečnosť radkyne

Bývalá hlavná štátna radkyňa Mária Trošková, ktorá pracovala po boku expremiéra Roberta Fica, takisto dostala pridelenú ochranku. „Po tom, čo sa v médiách objavilo spájanie mena Márie Troškovej s touto tragédiou, objavili sa viaceré prípady vyhrážania sa jej fyzickou likvidáciou,“ uviedli z Úradu vlády krátko po vražde. Trošková tam už nepracuje, sama sa k otázkam nevyjadruje.

Nový Čas ju nedávno zachytil v bratislavskej Petržalke, kde ju strážia policajní príslušníci. Podľa medializovaných informácií ju malo dokonca vyvážať auto s majákmi, ktoré má bezproblémový prístup na Úrad vlády. Ministerstvo vnútra však popiera, že by išlo o štátnu ochranku. „Úrad na ochranu ústavných činiteľov zaisťuje ochranu len tým osobám, ktoré vyplývajú zo zákona o Policajnom zbore,“ uviedla hovorkyňa Andrea Dobiášová.

Chrániť ju môžu viacerými spôsobmi

Lucia Kurilovská, rektorka Policajnej akadémie

Sú to záležitosti, ktoré sú v kompetencii policajného prezidenta. Sú rôzne spôsoby a možnosti. Jednou je monitorovanie, čo má zrejme pani Kušnírová, keď viackrát za deň prejdú autom policajti a monitorujú terén či okolie domu. Sú to väčšinou policajné autá a policajti v rovnošatách. Potom sú iné možnosti - skryté, kde sú tieto záležitosti v režime utajenia. Nemali by byť zjavné, aby nedošlo k spôsobom odhalenia. Polícia musí vyhodnotiť riziká, či stačí takáto ochrana.