Surfistke pred 14 rokmi žralok odhryzol ruku, teraz je z nej šťastná žena: Fotka, ktorá vás chytí za srdce

Nemala ľahký život. Mladá surfistka Bethany Hamilton (28) prišla pred 14 rokmi o ruku po útoku žraloka. Nevzdala sa a dnes je z nej šťastná žena, ktorá sa teší z rodiny.

Odmalička sa venovala surfovaniu. V 13 rokoch ju pri surfovaní napadol žralok, ktorý jej odhryzol ruku. Pri útoku stratila 60 % krvi. Vyzeralo to s ňou zle, no dostala sa z toho a nedovolila, aby jej krvavá nočná mora zničila sen stať sa profesionálnou surfistkou. Štyri roky po tragédii, v roku 2007, začala svoju profesionálnu kariéru. Vďaka svojej odhodlanosti a chuti do života sa stala vzorom pre mnoho ľudí po celom svete. Jej životný príbeh sfilmovali v roku 2011.

Úspechy dosiahla nielen v surfovaní, ale aj v rodinnom živote. V roku 2013 sa vydala za svojho dlhoročného priateľa Adama Dirksa (40) na Havaji, o dva roky neskôr sa im narodil syn Tobias Burks (3). Tento týždeň oznámila fanúšikom na sociálnej sieti ďalšiu radostnú správu.

Bethany porodila druhého syna, ktorému dali meno Wesley Phillip Dirks. „Chcem sa poďakovať všetkým za pekné želania k našej novinke! Čím viac času som matkou a manželkou, uvedomujem si, že je to privilégium a radosť, a hlboko si to vážim,“ napísala. Táto vždy vysmiata žena je dôkazom toho, že pomocou viery, rodiny a blízkych, a hlavne chuti bojovať, sa dá v živote dosiahnuť všetko.