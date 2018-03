Nejasnosti okolo reprezentačného kouča: Stopercentný záskok a koniec?

Dva zápasy, dve víťazstvá. Stopercentný záskok trénera Ota Brunegrafa (45), ktorý viedol futbalovú dvadsaťjednotku po náhlom odchode Pavla Hapala (48), vrátil mladých Slovákov do boja o postup.

Priamo ide víťaz skupiny a baráž si zahrajú štyri najlepšie tímy z druhých priečok. Mladí v Tirane vyhrali nad Albánskom 3:2 po famóznom závere, v žilinskej odvete 4:1. Čo to bude znamenať pre zaskakujúceho trénera?

Otázkou ostáva, kto povedie mladých Slovákov v jesennom finiši. Hapal už vyhlásil, že chce pokračovať v spolupráci s Brunegrafom aj na Letnej. Vyzlečie jeho asistent reprezentačný dres po unikátnej bilancii? „Počul som, že je najlepší čas skončiť. Dva zápasy, dve výhry. Taká štatistika vraj neexistuje. Nechajme sa prekvapiť, čo prinesú najbližšie dni. Uvidíme, ako sa veci vyvinú.“

Otvoriť galériu O. Brunegraf (vpravo) splnil misiu. Zdroj: TASR

Brunegrafa šesť bodov v priebehu piatich dní potešilo. Splnil záchrannú misiu, hoci sám nevie, ako dlho bude trvať. Po stretnutí v Žiline však naznačil, že by nad ponukou ostať pri mužstve neváhal. „Viesť slovenskú reprezentáciu je neskutočná česť. Obrovská hrdosť a ocenenie asi pre každého trénera. Nie je nič prioritnejšie ako táto pozícia. Ak by som dostal možnosť viesť dvadsaťjednotku aj ďalej, určite by som to prijal. O tom sa nediskutuje. Ak nie, musím rozmýšľať inak.“

Na žilinskej umelej tráve sa jeho zverenci strelecky presadili štyrikrát a vylepšili si skóre. Veľkú zásluhu na tom má autor dvoch gólov Samuel Mráz. Ale aj Lukáš Haraslín, ktorý si po dlhom zranení zahral v základnej zostave. Prvý gól dal, druhý sa začal u neho a pred tretím vyrobil štandardnú situáciu. „Zvládli sme to konečne aj s vyšším počtom strelených gólov. Chceme vyhrávať. Túžime po tom. Chalani presvedčili samých seba, že treba odložiť osobné ego a podriadiť všetko kolektívu. Keď sa zomknú, sú neskutoční silní,“ pochválil ich Brunegraf.

KVALIFIKÁCIA ME 21

Slovensko - Albánsko 4:1

Program SR:

11. 9.: Island – SR

12. 10.: SR – Estónsko

16. 10.: Sev. Írsko - SR

Tabuľka druhých tímov: