Emília prevádzkuje v Rožňave ubytovňu, mesto jej zasadilo krutú ranu: Veď takto sa nedá existovať!

Prišli o jediný prístup a stali sa rukojemníkmi! Prevádzkovateľka a klienti Turistickej ubytovne v centre Rožňavy sú zúfalí.

Mesto predalo pozemok pred budovou inej firme, ktorá tu vyberá parkovné, čím komplikuje podnikanie v susedstve. Odrezali ich od spojenia, a aj keď žiadosť o pomoc aj s protestom poslali vedeniu mesta, nič sa nedeje.

Podnikanie v tomto regióne s vysokou nezamestnanosťou tak dostalo ďalšiu ranu. Potvrdzuje to majiteľka Turistickej ubytovne Emília Stredanská. „Nový vlastník parkoviska nás aj s mestom takpovediac vyšachovali. Parkovisko je uzatvorené závorou a klienti sa nemajú ako dostať do ubytovne a k iným službám. Klesajú nám tržby a asi chcú, aby sme skončili s podnikaním,“ povedala Stredanská.

Nechápe, ako mohlo mesto predať pozemok a nemyslieť na vecné bremeno, aby prevádzkovatelia služieb a ich zákazníci mali prístup z ulice. „Podali sme aj žalobu na súd, lebo táto budova si už v podstate vydržala vecné bremeno a bez prístupu do budovy sa ani nedá podnikať. Oslovili sme primátora Pavla Burdigu, ale nič sa nedeje. Hoci platím dane, nemôžem prísť k budove bez platenia,“ dodala prevádzkovateľka. Ešte vlani z radnice listom odkázali, že k spomínanej nehnuteľnosti je prístup cez pozemky vo vlastníctve mesta. Medzičasom už však aj smerom k ubytovni zozadu vznikla zábrana v podobe kvetináčov, takže ani táto možnosť prístupu už nie je.

Živnostník Jaroslav Strelka, ktorý v budove prevádzkuje bar, potvrdil, že má problém so zásobovaním tovarom a do jeho podniku už odmietajú chodiť klienti, keďže musia platiť aj parkovné. O stanovisko požiadal Nový Čas primátora Rožňavy, ktorý sa do uzávierky novín k téme nevyjadril.

Treba novú cestu

Roman Ocelík, mestský poslanec

„Zlé rozhodnutie poslancov spôsobuje nájomníkom ubytovne obrovské problémy. Poslanci ich doslova odrezali od sveta. Rozhodne by stálo za úvahu vybudovať novú prístupovú cestu od severu k zadnej časti ubytovne. Toto by som ako poslanec určite podporil, samozrejme, na náklady mesta, ktoré spôsobilo tento obrovský problém.“ Dodal, že o predaji sa rozhodlo 24. 4. 2014. Aj keď bol podľa jeho slov s ďalšími 5 poslancami proti tomu, za predaj hlasovalo až 11 radných.