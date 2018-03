Danko o prípade otrávenia bývalého ruského agenta Skripaľa: Toto je maximálny možný krok

Povolanie slovenského veľvyslanca z Moskvy domov na konzultácie je vzhľadom na stav informácií k prípadu otrávenia bývalého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry pre predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) maximálny možný krok.

Povedal to na tlačovej konferencii v parlamente. Chce vidieť jasné informácie, ktoré by potvrdili, kto je za otrávením agenta. Danko uviedol, že sa v stredu stretol s veľvyslancami Británie a Ruska v SR a jasne deklaroval rozhorčenie nad incidentom. „Odsudzujem to, ale odmietam, pokiaľ sa takéto incidenty dostávajú do politiky, odmietam vyvodzovanie zodpovednosti, keď veci nie sú preukázané, a jasne som deklaroval pozíciu Slovenska a z pozície mňa ako predsedu Národnej rady a predsedu koaličnej strany som povedal a poprosil o to, aby sme neboli označovaní za nepriateľov, ak si zachovávame svoje rozhodnutie a úsudok,“ dodal šéf slovenského parlamentu.

Povedal, že požiadal britského veľvyslanca, aby jeho krajina vo väčšom rozsahu sprístupnila všetky informácie, ktoré budú jasne deklarovať zodpovednosť Ruska za útok. „Povedal som, že nedisponujem takýmito informáciami, aby som okamžite zaujal pozíciu, a že to nie je ani moja parketa, ale parketa vlády Slovenskej republiky. Rozhovor sme skončili s ubezpečením, že akýkoľvek prejav vôle a rozhodnutie SR nie je Angličanmi vnímané ako nepriateľský krok,“ poznamenal Danko.

Zároveň pripomenul, že aj zhruba desať ďalších krajín EÚ sa ešte nerozhodlo, ako konať. „Samozrejme, že ten diplomatický tlak je prirodzený, ale chcel by som, aby si naši partneri v EÚ ctili jednu zásadnú vec, a to, že my nie sme nesvojprávny štát, že nie sme guberniou a nikto z ústavných činiteľov SR nemusí poslúchať žiadneho iného predstaviteľa žiadneho iného štátu. My sme sa svojej svojprávnosti nevzdali,“ zdôraznil šéf slovenského parlamentu.

Zároveň sa ohradil voči útokom niektorých politikov a požiadal o pochopenie toho, že „nedisponujeme informáciami, ktoré by nás utvrdili v tom, že je treba konať inak, ako koná ministerstvo zahraničných vecí". Danko konštatoval, že Slovensko nie je štátom, ktorý by mal byť rozhodcom. Slovensko má podľa neho plné právo konať tak, ako koná. „Nedá sa šmahom ruky hovoriť na Rusov len zlé, nedá sa hovoriť šmahom ruky na všetkých na západe len zlé. Život je o kompromisoch. A ohradzujem sa voči tomu, ak niekto spochybňuje proeurópsku orientáciu Slovenskej národnej strany,“ dodal Danko.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák (nom. Smeru-SD) v stredu informoval, že Slovensko povolá veľvyslanca pre kauzu otráveného ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry v Spojenom kráľovstve. Podľa neho ide o vážny diplomatický akt. Poukázal, že za 25 rokov sme ešte nikdy nepovolali nášho veľvyslanca v Moskve na konzultácie domov. Doteraz sa 19 krajín Európskej únie rozhodlo vypovedať ruských diplomatov alebo deklarovalo, že to urobí, deväť krajín Únie zatiaľ takýto krok neurobilo, respektíve oznámili, že takýto krok robiť nebudú.