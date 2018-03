Minister Drucker si dáva na čas: Otázku policajného prezidenta Gašpara uzavriem do mesiaca

Minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) po týždni vo funkcii zatiaľ nedospel k rozhodnutiu ohľadom ďalšej budúcnosti prezidenta Policajného zboru SR Tibora Gašpara.

Drucker to uviedol v stredu po zasadnutí vlády s tým, že bude potrebovať viac času na to, aby sa oboznámil so situáciou v rezorte a polícii a našiel prípadnú náhradu za jej súčasného šéfa.

„Ak sa ma pýtate, či vám viem dnes povedať to rozhodnutie, neviem vám ho povedať,“ uviedol s tým, že pôvodne očakával, že sa dokáže počas úvodných dní vo funkcii intenzívnejšie oboznamovať s novým prostredím. O Gašparovi je pripravený rozhodnúť v priebehu niekoľkých dní až týždňov. „Pre mňa je to čas, ktorý je skutočne nevyhnutný na to, aby som sa dopracoval k nejakému vnútornému poznaniu a presvedčeniu, ako mám konať. Myslím si, že do mesiaca rozhodnutý budem,“ vysvetlil.

Pre ministra je však už jasná ďalšia budúcnosť riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA Róberta Krajmera. Ešte v stredu bude o tom hovoriť so šéfom NAKA Petrom Hraškom. „Budem s ním hovoriť o tejto situácii, a potom sa budem vedieť vyjadriť k tomu, alebo vyjadriť svoje stanovisko,“ oznámil s tým, že verejnosť sa ho dozvie ešte v stredu.

Čo sa týka novej legislatívy, ktorá zmení fungovanie policajnej inšpekcie a spôsob voľby jej šéfa a spôsob voľby policajného riaditeľa, Drucker prisľúbil, že by o nej mala rokovať Národná rada SR už na najbližšej májovej schôdzi. Návrh by chcel poslať do medzirezortného pripomienkovania do konca budúceho týždňa.

Podľa Druckera boli teraz ešte „doprecizované“ niektoré ustanovenia týkajúce sa prokurátorov na jednotlivých krajských prokuratúrach, ktoré by mali dozorovať vyšetrovanie policajtov inšpekciou. „Predovšetkým sa prezicuje spôsob výberu a voľby šéfa policajnej inšpekcie rovnako aj policajného prezidenta,“ ozrejmil.

„Voľba prezidenta by mala prebehnúť v druhej polovici tohto roka,“ spresnil Drucker s tým, že nový policajný prezident by mal byť podľa nových pravidiel vybratý a menovaný niekedy okolo októbra. Do tohto obdobia môže podľa neho niekoho poveriť dočasne výkonom funkcie policajného prezidenta.