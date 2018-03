Bratislavčanka havarovala na D2, v aute mala trojročné dieťa: Šokujúci výsledok testu na alkohol!

Polícia informuje o dopravnej nehode, ktorá sa stala v utorok na diaľnici D2 pri Bratislave.

Angelika (30) sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostatočne nevenovala riadeniu auta a preto nestihla reagovať na brzdiacu kolónu. ,,Z uvedeného dôvodu strhla riadenie do pravej strany, kde narazila do tlmiča nárazu, po ktorom bolo vozidlo následne odhodené do pravého jazdného pruhu. Šokujúce je, že po nehode nafúkala 2,13 promile a so sebou viezla 3-ročné dieťa,“ informujú muži zákona na facebooku.

Vodička sa pri náraze zranila ľahko, dieťa sa nezranilo. Policajti Angelike zadržali vodičský preukaz a eskortovali ju na policajné oddelenie. ,,Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola 30-ročná Angelika z Bratislavy obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V prípade preukázania viny jej hrozí za nezodpovednú jazdu pod vplyvom alkoholu trest odňatia slobody až na dva roky,“ stojí na stránke policajného zboru. Prípad sa bude realizovať v super rýchlom konaní.