Prví hokejisti už odštartovali prípravu na MS: Aha, kde tvorí kouč Ramsay nomináciu

Už o päť týždňov sa v Dánsku začnú majstrovstvá sveta v hokeji. Zverenci Craiga Ramsayho (67) oficiálne odštartujú prípravu až budúci utorok.

Už včera ale zopár hráčov, ktorým sa predčasne skončila sezóna, trénovalo v Bratislave. Pred včerajším úvodným tréningom zastihla čitateľka Nového Času kanadského kouča na obede na legendárnom bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici, kde si vo vieche pochutnával na kuracom stehne a dal si aj malé pivečko. Že by práve tu premýšľal nad nomináciou?!

Slovenský hokej čaká po neúspešnej olympiáde, kde sme obsadili predposledné 11. miesto, druhý vrchol ročníka - májové MS v Dánsku. Niektorí adepti na reprezentačný dres, ktorým sa už klubová sezóna skončila, včera zarezávali v Bratislave.

„Záverečnú prípravu oficiálne štartujeme až v utorok. Keďže však nie­ktorí hráči skončili vo svojich európskych kluboch už skôr, zorganizovali sme pre nich o pár dní skôr tréningový kemp, aby sa udržiavali v kondícii,“ povedal generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.

Dal si stehno a pivko

Kanadský kouč Craig Ramsay, ktorý v auguste zasadol na reprezentačnú stoličku, sa už v Bratislave udomácnil natoľko, že ho fanúšikovia bez problémov stretnú aj na bratislavskom Centrálnom trhovisku na Miletičovej ulici.

„V pondelok si sedím vo vieche na Miletičke a zrazu vidím známu tvár. Bol to tréner hokejistov Ramsay, ktorý prišiel na obed. Dal si kuracie stehno a zapil to malým pivkom. Niektorí štamgasti ho aj oslovili a prehodili s ním pár slov,“ napísala nám čitateľka Alexandra. Nie je vylúčené, že práve na trhovisku pri chutnom obede kanadský tréner uvažuje aj o nominácii reprezentantov, ktorí na začiatku mája pocestujú do Dánska. Na rozdiel od zimnej olympiády teraz bude môcť siahnuť aj po hráčoch z NHL, má ešte jedno eso v rukáve, Slovensko nemôže z elitnej kategórie vypadnúť, keďže sa o rok koná turnaj u nás doma.