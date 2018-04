Jedna z najkrajších vecí, akú ste počuli: Video súrodencov z východného Slovenska si budete púšťať dookola!

Závideniahodný temperament! Východniari z Giraltoviec ukázali, že im v žilách koluje poriadne horúca krv.

Erik (29) a Lenka (23) Chrzanovci sú súrodenci z východoslovenského mestečka Giraltovce. Od malička sa venujú hre na gitaru, no ich energické duo EL Guitar vzniklo len pred troma mesiacmi. Za sebou už majú množstvo úspechov a pred sebou ešte veľa snov.

"Vytvoriť toto duo nám napadlo, dá sa povedať, obidvom, pretože už dlhú dobu sme chceli hrať na klasických gitarách.Našou inšpiráciou a tzv. spúšťačom sú celosvetovo známi gitarový umelci Rodrigo y Gabriela a v našom repertoári môžete nájsť aj ich skladby," prezradil starší súrodenec z dvojice. "Tento náš projekt EL Guitar sme verejne založili pred troma mesiacmi, keď sme konečne našli hudobný štýl, ktorý nás baví a hlavne baví aj ľudí okolo nás," doplnil Erik.

Kým nevzniklo ich duo, súrodenci fungovali individuálne, ale skúsenosti už majú aj s kapelou. S tou koncertovali na festivaloch ako TopFest, Dobrý festival, či Festival Osmidiv. Svojím talentom už zaujali aj na rôznych súťažiach: "Zúčastnili sme sa aj vo finále na súťažiach Dobré Slovensko, kde sme získali 3.miesto alebo Košický zlatý poklad."

Šikovní súrodenci pôsobia vo svojom rodisku, no hudba ich možno zavedie aj do iných kútov sveta. "Naším cieľom je, aby sme naším hraním oslovili a bavili čo najviac ľudí, pretože to je to, čo nám robí najväčšiu radosť," zakončili EL Guitar.