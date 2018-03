Novinári spochybnili Saganovu formu, Peťo im poslal tvrdý odkaz

Poslal im tvrdý odkaz. Petrovi Saganovi (28) chýbal v marcových jarných klasikách vždy kúsok k víťazstvu.

Slovenský cyklista netriumfoval na talianskych klasikách Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Miláno-San Remo, ale ani na belgickom E3 Harelbeke. A tak mnohí zahraniční novinári začali spochybňovať formu trojnásobného majstra sveta v cestnej cyklistike. Sagan však svojim kritikom poslal jasný odkaz.

"Nepočúvam týchto kritikov, ani nečítam noviny. Prečo by som to robil? Ak ste dobrý, tak ste dobrý. Ak vám to nevyjde, vždy máte kritikov. Je to môj život, nie život novinárov,“ povedal pre cyclingweekly Peter Sagan a pokračoval:

"Mal som zlý deň, no také niečo sa mi už stalo veľakrát. Po Miláno-San Remo som si potreboval oddýchnuť, na E3 Harelbeke som nebol pripravený na 100 percent. Koncentroval som sa, ale ak sa necítite dobre, čo môžete robiť? Je to o vašich nohách, nielen o vašej hlave. Stalo sa mi už veľakrát, ako teraz, že v Harelbeke mi to nevyšlo a v Gente sa mi darilo."

Najlepšiu odpoveď , či spochybňovať Saganovu formu, dal rodák zo Žiliny všetkým na pretekoch Gent - Wevelgem, kde vyhral.