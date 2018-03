Nový dokument o Kramnom odhalil: Klárka († 8) mala v žalúdku záhadnú tekutinu

Nový dôkaz? Spolok Šalamoun, ktorý sa stavia na stranu Petra Kramného, prišiel so zaujímavým zistením.

V dokumentárnom filme s názvom Vrah Petr Kramný? sa spolok snaží ukázať fakty, ktoré by mohli dokázať Kramného nevinu. Spolok pripomína, že pitva tiel Moniky († 36) a Klárky († 8) bola urobená 24 hodín po náleze. „Keď ich prehliadli a bolo to u nás v pitevni, tak zistili, že u nich došlo k totálnej deštrukcii žalúdka, a to z dôvodu množstva jedu, ktorý sa do žalúdka oboch zomrelých dostal,“ cituje Blesk.cz riaditeľa hurgadskej nemocnice Hosáma ad-Dín Hasana Abdoa, ktorý poehovoril v dokumente.

Telá Moniky a Klárky dopravili do Česka bez žalúdkov. K dispozícii je teda len pitevný nález z Egypta. Podľa spolku sa v prípade Moniky Kramnej uvádza, že na jej žalúdku bola nájdená tmavá škvrna, okolo ktorej bola silne narušená sliznica. Orgán bol prázdny.

Pitevný nález malej Klárky jej potom rovnaký ako matkin. Okrem toho, že jej žalúdok obsahoval malé množstvo tmavej tekutiny neznámeho pôvodu. „Pitvajúci lekár MUDr. Walid Nagi, ktorý jediný žalúdky videl, nebol v Českej republike na vysvetlenie nálezov na žalúdkoch nikdy vypočutý,“ sťažuje si spolok. Podľa neho nie sú v odbornej literatúre údaje o tom, že by v prípade zásahu elektrickým prúdom existoval nález na žalúdku.

Petr Kramný bol za vraždu manželky Moniky a dcéry Klárky odsúdený na 28 rokov väzenia. Nedávno mu ústavný súd zamietol sťažnosť, obhajoba ale dúfa v obnovenie procesu. Objavili sa totiž nové posudky, ktoré vraždu elektrickým prúdom spochybňujú.