Mesiac po vražde Kuciaka († 27) policajti prečesávali les: Odborníci sú z ich postupu zhrození!

Desiatky policajtov v utorok prečesávali les pri Veľkej Mači, kde popravili investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27).

Urobili tak mesiac po čine, ktorý otriasol Slovenskom. Mačiansky háj je jednou z možností, ako sa vrah či vrahovia do Kuciakovho domu mohli dostať, aby sa vyhli miestnym pouličným kamerám.

Dva autobusy a niekoľko policajných áut dorazilo do obce ráno. Na mieste boli policajti, kriminalisti, psovodi aj vyšetrovatelia z elitnej NAKA. V rojniciach prechádzali celý les. „To si musíte zrátať,“ odbila Nový Čas jedna z vyšetrovateliek NAKA na otázku, koľko policajtov je na mieste, a následne nás z lesa vykázali. Policajti počas prečesávania medzi stromami zaznačovali sprejom miesta, ktoré už obhliadli. Polícia sa k detailom akcie nevyjadrila. Nepotvrdila tak informáciu, že v lese hľadali vražednú zbraň, ktorú mohol páchateľ alebo páchatelia pri úniku odhodiť.

ODBORNÍCI: HĽADAJÚ ZBRAŇ

Jozef Vachálek, bývalý kriminalista

- Som zhrozený z toho, že až po mesiaci robia širšiu obhliadku miesta činu. Predpokladám, že hľadali vražednú zbraň. Páchateľ sa mohol zbaviť usvedčujúceho predmetu. Neviem, čo iné by tam teraz dohľadávali.

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ

- Možno je tam svedok, ktorý niečo videl a políciu to naviedlo na myšlienku, že zbraň tam môže byť. Horšie by bolo, ak by to urobili na základe vlastnej analýzy. Toto mohli urobiť v prvých dvoch týždňoch, ale po mesiaci?