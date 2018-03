Exposlankyňa Smeru Rošková zapletená v obrovskom škandále: Pre kšefty z pozemkami už padajú hlavy!

Začali padať prvé hlavy! Na východe Slovenska sa rozpútal obrovský škandál, v ktorom je zapletená aj exposlankyňa Smeru Ľubica Rošková.

Tá vlastní firmu Agro Porúbka, ktorá žiadala desaťtisícové dotácie na pôdu, na ktorú nemala nárok. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (53) hovorí o podozrení zo subvenčného podvodu.

„Firma Agro Porúbka získavala priame platby z EÚ aj na neobhospodarované plochy. Máme veľmi závažné podozrenie, že ide o cielený subvenčný podvod,“ oznámila Matečná. O exposlankyni Roškovej, ktorá je v kauze namočená, informovala aj premiéra Petra Pellegriniho. „Oznámila som mu, že žiadne výnimky pri takomto protiprávnom konaní robiť nebudem,“ dodala.

Šéf Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch potvrdil, že Roškovej spoločnosť deklarovala za rok 2017 až 470 hektárov pôdy na východe Slovenska. „Boli medzi nimi aj plochy, ktoré deklarované byť nemali, mali byť vyradené,“ povedal Kožuch. V praxi došlo k dvom chybám. Prvou je, že dotácie si„Žiadateľ tiež musel mať presné informácie z prostredia, ktoré je absolútne interné,“ dodal Kožuch. Ide o to, žeBez pomoci zvnútra to je takmer nemožné. „Nemohlo tak dôjsť ku kríženiu pri kontrolách, vedeli, kde sú otvorené okná,“ zakončil Kožuch.

Matečná dala príkaz na odvolanie troch zamestnancov Výskumného ústavu pôdoznalectva, ktorí sú zodpovední za správu pozemkov a žiada peniaze od Pellegriniho, aby sa zafinancovali systémy, ktoré by podobným schémam predchádzali. „Ak by sa preukázalo, že v tom môžu mať prsty niektorí z našich regionálnych predstaviteľov, naše stranícke kruhy opustia,“ povedal Pellegrini. Rošková na naše otázky nereagovala. Pred časom tvrdila, že nikdy nečerpala dotácie, na ktoré by nemala nárok a informácie označila za klamstvá.