Podnikateľ obviňuje tajomníčku ministerstva: Vypýtala si smeráčka Jankovská úplatok 100-tisíc?!

Silná káva!

Podnikateľ Ondrej Janíček z Trenčína spolu so svojím synom Rafaelom verejne vystúpili s tvrdeniami, že štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (Smer) si vypýtala úplatok tri milióny korún (99-tisíc €), aby rozhodla v neprospech trenčianskej rodiny. Janíček mal prísť o majetok – bar Fatima. Podľa jeho slov ho obrali mafiáni čongrádyovci, ktorým mala napomáhať štátna tajomníčka. Tá všetko popiera.

Janíčkovci so svojím obvinením vystúpili na protestnom zhromaždení. „Doplatili sme na aroganciu moci a justičnú mafiu, ktorá je dennodenne spomínaná a nikto s ňou nič nespraví,” povedal Rafael Janíček. Štátnu tajomníčku obvinil z toho, že jeho otca dala najskôr do väzby, aby sa čongrádyovci a mafia zmocnili ich majetku. Štátna tajomníčka sa bráni trestným oznámením za ohováranie a vzťah s čongrádyovcami popiera. Rovnako aj trojmiliónový úplatok. „Ja som s pánom Čongrádym nemala absolútne žiadny vzťah. Túto osobu vôbec nepoznám,“ povedala Jankovská pred novinármi.

Monika Jankovská si pritom vzala za manžela muža, ktorého rodičia pôsobili ako profesionálni rodičia v Detskom mestečku v Zlatovciach, kde vyrastal boss mafiánskej skupiny sýkorovcov Peter Čongrády. Toho zabili pred 14 rokmi. „Sú to vážne obvinenia, zaoberajú sa nimi orgány činné v trestnom konaní,“ odkázal Novému Času prostredníctvom svojho hovorcu minister Gábor Gál (Most-Híd). Štátna tajomníčka sa odvoláva aj na to, že ak by mala vzťahy s mafiánmi, bezpečnostnú previerku by nikdy nedostala. No má ju a dokonca najvyššiu - prísne tajné. Naposledy ju dostala ešte vlani.