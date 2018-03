Bývalý kouč futbalovej repre SR 21 sníva o baráži: Hapal drží palce na diaľku!

Sleduje ich na diaľku. Už bez českého trénera Pavla Hapala (48) sa slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov pripravovali na marcové pokračovanie kvalifikácie ME 2019 tejto vekovej kategórie.

Hapal je už trénerom Sparty Praha, zatiaľ čo jeho bývalí zverenci sa prehupli do druhej polovice bojov o záverečný turnaj a včera v Žiline nastúpili proti Albánsku.

V prvom súboji v Albánsku už mladí Slováci vyhrali 3:2 pod taktovkou hlavného kouča Ota Brunegrafa, ktorého spolupráca s Hapalom sa prerušila po jedenástich rokoch. „Spomienky sú krásne, samozrejme, teraz som trénerom Sparty, ale chalanov budem sledovať a držať im palce. Verím, že to dotiahnu aspoň do baráže,“ povedal Hapal. O prípadnom príchode Brunegrafa na asistentský post do Sparty nechcel v súčasnej situácii špekulovať: „Momentálne by som sa o tom ani nerozprával, pretože Oto je hlavný tréner 21-tky. Necháme ho v pokoji odkoučovať tieto dva zápasy a potom uvidíme, čo sa bude diať.“

Hoci Hapal prijal ponuku Sparty tesne pred asociačným termínom, konečné slovo pri tvorbe nominácie mal výlučne Brunegraf: „Podieľal som sa len tým, že sme mali s Otom vybratých niektorých hráčov. Vedeli sme, ako to asi vyskladáme, ale mojím odchodom som všetko nechal na ňom. Rozhodoval sa podľa seba, no myslím si, že prihliadal aj na naše debaty.“