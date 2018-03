Lyžiar Michal nepozná strach a vytvoril slovenský rekord: Svahom sa rútil rýchlosťou 207 km/h!

Je najrýchlejším slovenským lyžiarom, ale nezabúda ani na svojich najbližších.

Odvážny mladý muž zo Ždiaru (okr. Poprad) sa už rútil dolu svahom rýchlosťou 207 km/h. Michal Bekeš (28) ním prednedávnom vytvoril nový slovenský rekord. Tento týždeň však má v pláne prekonať samého seba a dosiahnuť ešte vyššiu rýchlosť. Nový rekord chce venovať svojmu postihnutému bratovi Jakubovi(19).

Michal sa o brata, ktorý od narodenia trpí detskou mozgovou obrnou, vzorne stará. „Pomáha celá rodina. Snažíme sa, aby Kubo dostal čo najlepšiu starostlivosť. Zháňame prostriedky prostredníctvom združenia, ktoré získava 2 % z daní a každý prispieva aj individuálne. Dlho sa zdalo, že Kubo vôbec nebude chodiť. Keď mal šestnásť, absolvoval operáciu nôh. Bol to kritický rok. Pol roka mal nohy v sadre,“ vysvetľuje Michal, ktorý robil všetko pre to, aby svojmu bratovi pomohol. Musel pritom použiť aj drsnejší spôsob, ktorý sa však ukázal efektívny. „Keď som raz zostal s Kubom doma, povedal som mu, že aj na toaletu si musí dôjsť sám. Ja mu nebudem poskytovať pomoc, na akú bol zvyknutý. Skúšal to, až zistil, že sa vie presúvať aj po vlastných. Odvtedy nastal veľký pokrok. Teraz sám prejde aj 15 km. Veľmi mu pomohlo liečenie. To si však nemôžeme dovoliť pravidelne, lebo len dvojtýždňový pobyt stojí vyše 3 000 €,“ podotkol Michal, ktorý úspešne reprezentuje Slovensko v disciplíne FIS Speed Ski aj v adrenalínových extrémnych pretekoch.

V tých zvíťazil už 13-krát. Teraz sa sústredí na preteky vo Francúzsku, kde je jediný svah na svete, na ktorom sa dá prekonať aj svetový rekord v rýchlostnom lyžovaní, ktorý je momentálne na úrovni 255 km/h. Kvalifikovalo sa iba 15 jazdcov z celého sveta. „Je pre mňa pocta, že som medzi nimi.Ďakujem všetkým, čo mi držia palce,“ uzavrel Podtatranec s posunutou hranicou strachu M. Bekeš.

MATERIÁLNE VYBAVENIE

Otvoriť galériu Michal Bekeš sa už rútil svahom aj rýchlosťou 207 km/h. Zdroj: nov

Kombinéza - pod ktorou je iba termobielizeň a chrániče chrbtice

Prilba - špeciálna s dobrou aerodynamikou

Dĺžka lyží - 238 cm

Lyže so závažím - 12 kg

Rýchlosť - 207 km/h