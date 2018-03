Novinárka sa spýtala Roberta Fica, či zostáva poslancom: Takto môže odpovedať iba on!

Predseda Smeru-SD Robert Fico jasne nepovedal, či sa vzdá poslaneckého mandátu alebo zostane v parlamente ako koaličný poslanec.

Po odchode z postu premiéra hovoril, že chce byť v parlamente minimálne do doby, kým nová vláda nezíska dôveru. Tá ju získala v pondelok.

Na otázky o jeho parlamentnej budúcnosti reagoval na utorkovej tlačovej konferencii po rokovaní koaličnej rady odkazmi na preferenčné krúžky, ktoré získal v niekoľkých predošlých parlamentných voľbách. Jasnú odpoveď nedal. "Poznáte politika, ktorý by mal viac preferenčných hlasov ako ja? Dovoľte, aby som slobodne naložil so svojím mandátom," vyhlásil Fico. Novinárke navyše odvetil, že by mu takúto otázku nepoložila, keby sa pozrela na jeho preferenčné krúžky.

Zdôraznil, že zostáva predsedom Smeru-SD aj členom koaličnej rady. "A chcem ako predseda najsilnejšej vládnej strany vnášať do činnosti koaličnej rady silný sociálny rozmer a stabilitu. Toto je moja úloha," uzavrel.