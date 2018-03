Oľga Feldeková na svoje jubileum kašle: Prekvapivé slová o oslave narodenín

Na ceremónie si nepotrpí. Glosátorka a humoristka Oľga Feldeková (74) bude mať od štvrtka o rok viac.

Žiadnu oslavu však pri tejto príležitosti nechystá. Novému Času prezradila, prečo by bola najradšej, keby o jej narodeninách nikto nevedel.

Feldeková by dátum svojich narodenín najradšej vyškrtla z kalendára a oslavovať nemieni. „Keď som neoslavovala, keď som mala dvadsať, tak nebudem oslavovať teraz, na posmech sveta. Radšej sa budem snažiť, aby na to každý zabudol. Nie je to vek, ktorým by som sa mohla vychvaľovať. Nezatajujem to, ale bohvieako sa neteším. Radšej sa tvárim, že mám menej,“ povedala Novému Času jubilantka, ktorá neplánuje ani rodinné slávnostné posedenie. „Obed s rodinou mávam takmer každú nedeľu. Vždy sa spolu stretneme, a to nám úplne stačí, nemusíme nič oslavovať,“ dodala Feldeková. No hoci sú jej oslavy proti srsti, televízia pre ňu predsa len niečo chystá. „Pre pani Feldekovú majú kolegovia z relácie Sedem pripravené narodeninové prekvapenie,“ dozvedeli sme sa zo zákulisia.