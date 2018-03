Fico prezradil ďalšie plány: Koalícia pripravuje veľký sociálny balík

Koalícia pripravuje veľký sociálny balík.

Už po Veľkej noci sa v tejto súvislosti uskutoční stretnutie s ministrom financií Petrom Kažimírom (Smer-SD). Po skončení rokovania Koaličnej rady to oznámil predseda Smeru-SD Robert Fico. Konkrétnosti k balíku nepovedal.

"Ideme veľmi rázne ďalej. Po Veľkej noci sa stretneme s ministrom financií a ideme hovoriť o obrovskom sociálnom balíku pre slovenskú verejnosť. Bude to balík realizovaný predovšetkým v roku 2019. Budú to veci, ktoré budú vyplývať z faktu, že tejto krajine sa darí," vyhlásil na tlačovej konferencii Fico, ktorý chce vnášať do fungovania vládnej koalície silný sociálny rozmer a stabilitu.

Veľa konkrétností k balíku nepovedal, spomenul, že by malo ísť o výrazné zvyšovanie minimálnej mzdy i platov v štátnej správe. "Toto s vysokou pravdepodobnosťou bude gro veľkého sociálneho balíka," poznamenal Fico. Zároveň potvrdil zámer znižovať deficit verejných financií. K jeho zníženiu by malo dôjsť podľa Fica aj v roku 2019. "Sme na ceste ďalšieho poklesu deficitu," doplnil šéf Smeru-SD.

Expremiér zablahoželal vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorá v pondelok (26.3.) získala dôveru parlamentu. Poukázal, že získala o dva hlasy viac ako tá jeho spred dvoch rokov. Zároveň vyhlásil, že neexistuje alternatíva voči tejto vláde. Zdôraznil, že ide o stabilitu Slovenska. Fico je rád, že sa podarilo politickú krízu vyriešiť demokratickým spôsobom a nie štátnym prevratom, o ktorý sa niekto pokúšal.

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár priznal, že predčasné voľby, o ktorých ešte donedávna Most-Híd hovoril ako jedinom riešení politickej krízy, neboli najlepším riešením. "Prešli sme skúškou demokracie. Nie je isté, či ju zvládla aj opozícia, ktorá zneužívala vraždu dvoch mladých ľudí a kydala špinu na koaličných poslancov, ale určite skúšku zvládla vládna koalícia, lebo ústavným spôsobom navrátila riadenie štátu," povedal Bugár.

Predseda SNS a NRSR Andrej Danko poďakoval tým, ktorí prispeli k ukončeniu vládnej krízy. Skúška čaká vládne strany podľa neho v najbližších parlamentných voľbách. Vyzdvihol schopnosť koalície robiť kompromisy, čo opozícia podľa neho nedokáže.

Partneri sa dotkli aj prípadu otráveného ruského agenta v Spojenom kráľovstve, pre ktorý viaceré štáty vyhostili ruských diplomatov. Slovensko sa k nim nepripojilo. Prezident SR Andrej Kiska žiada v súvislosti s kauzou jasný postoj Slovenska. Fico vyzval všetkých, aby si zachovali zdravý rozum. Hlave štátu odkázal, nech sa upokojí a že Slovensko je suverénny štát. Potrebné sú podľa neho jasné dôkazy. "Hurá systém" odmieta aj Danko. "Oceňujem, že sme jeden z 12 štátov, ktoré vážne analyzujú situáciu," uviedol a opäť priznal dobrý vzťah s Ruskom. Fico potvrdil, že Rusko je pre Slovensko dôležitý partner.