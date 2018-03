Mladá tenistka už nechce mlčať: Úprimná spoveď o lesbickej orientácii!

Konečne sa jej podarilo prelomiť ľady. Mladá tenistka, ktorá iba nedávno porazila vo finále v Budapešti Dominiku Cibulkovú, predstavila verejnosti svoju lásku.

Mnohí však zostali prekvapení, keď Alison Van Uytvancková (24) ukázala na spoločnej fotografii ženu. Oficiálne teda tvorí pár s ďalšou tenistkou Greet Minnenovou (20). Van Uytvancková sa za svoju orientáciu nehanbí a do sveta posiela takýto odkaz:

"Už ďalej nemienim byť ticho. Môj vzťah ma robí šťastnou, už onedlho budeme spolu žiť. Obidve sme veľmi šťastné a chceme do ukázať celému svetu. Nie je to hanba ani choroba, byť homosexuál. Moji rodičia sú na mňa hrdí a vďaka nim sa so sebou cítim spokojne," nechala sa počuť Belgická ryšavka, ktorá tak dopĺňa zoznam známych lezbičiek na okruhu WTA.

Okrem iných sú svojou orientáciou povestné niekdajšia víťazka French Open Francesca Schiavoneová, Austrálčanka Casey Dellacquová, Švédka Johanna Larssonová i Thajčanka Luksila Kumkhumová.