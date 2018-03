Najhorší falšovatelia na svete? Neuveríte, čím platili muži z Popradu

Tak toto snáď nemôže byť ani pravda. Traja muži z okresu Poprad zlepili dva papiere s veľmi nekvalitnou napodobeninou 200-eurovej bankovky, a to tak, že opačná strana bola dole hlavou.

Informovala o tom v utorok polícia prostredníctvom svojej facebookovej stránky. Avšak toto ešte nie je tá najgrotesknejšia časť!

Podržte sa, na oboch papieroch bol nápis "This is fake", čo v preklade do slovenčiny znamená "Toto je falzifikát". Je priam neuveriteľné, že bankovku sa im podarilo použiť v obchode. Pri pokladni ich obsluhoval starší pán.

Polícia troch mužov vo veku 17, 19 a 43 rokov ešte v ten zadržala a obvinila z falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov.