V najvyššej holandskej lige si našiel pevné miesto. V 17 rokoch odohral už 15 zápasov za Groningen.

Reč je o Ludovítovi Reisovi (17), ktorého rodičia pochádzajú zo Slovenska. Reis sa síce narodil v Holandsku, ale popri viacerých európskych kluboch, sa o jeho služby zaujíma aj slovenská reprezentácia do 18 rokov. Talentovaný mladík by však radšej obliekal národný dres Oranjes. A že futbalista so slovenskými koreňmi góly strieľať vie, dokázal aj v poslednom zápase.