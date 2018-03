Tatiana zažila pri stanici v Bratislave nepríjemný incident: Chcela pomôcť chudobnej žene, tá urobila niečo nečakané!

Pouličnému časopisu robí zlé meno!

Do redakcie Nového Času sa ozvala sklamaná študentka Tatiana, ktorá nedávno zažila nepríjemnú skúsenosť na Hlavnej stanici v Bratislave. Čitateľka počas čakania na autobus natrafila na falošnú predajkyňu pouličného časopisu Nota bene, ktorý pomáha získavať ľuďom bez domova príjem.

„Prišla za mnou žena, bola veľmi nízka s kapucňou na hlave a v ruke držala časopis Nota bene. Prehovorila na mňa, že či jej prispejem na živobytie. Povedala som si, mne tých 1,40€ chýbať nebude a jej isto pomôžu, plus prečítam si časopis, prečo nie. No akonáhle som jej dala 1,50€ otočila sa a pobrala sa na odchod, tak som ju teda zastavila s tým, či dostanem časopis. Ona mi na to odvetila že nie, že má posledný a samé výhovorky. Všimla som si, že v pozadí nás pozoroval nejaký ďalší muž, pravdepodobne k nej patril a dával pozor, či nenastanú komplikácie,“ opísala priebeh incidentu Tatiana.

„Nestihla som sa ani spamätať, až neskôr mi začalo dochádzať, že toto nie je pravý predajca Nota bene. Ten jeden časopis ukazuje len preto, aby jej ľudia prispeli a potom sa vyhovorí, že je posledný a spoľahne sa na to, že to ľudia nebudú riešiť. Vodič autobusu, ktorý to videl mi ešte hovorí:Z okna autobusu som zahliadla, že ten časopis ďalej bez hanby ponúkala ostatným ľuďom," spomína na nepríjemný zážitok študentka.

Občianske združenie Proti prúdu, vydavateľ Nota bene, si je vedomé faktu, že časopis sa dostáva do rúk aj ľuďom, ktorí ho zneužívajú na žobranie. Dostať sa k nemu môžu nájdením v kontajneri alebo si ho dokonca kupujú od registrovaného predajcu a neskôr tento kus používajú na žobranie.

„Počas 17 rokov fungovania projektu Nota bene sa zaviedli viaceré opatrenia.Sociálni pracovníci navštevujú miesta, kde vieme, že sa zdržiavajú takíto ľudia a ponúkajú im možnosť zaregistrovať sa do sociálneho projektu pouličného časopisu Nota bene.vysvetľuje riaditeľka OZ Proti prúdu Zuzana Pohánková.