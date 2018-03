Muž zverejnil odvážne fotky: Pri pohľade na ne si budete búchať hlavu o stenu

Ako dieťaťu mu učarovala rozprávka o morskej panne. Teraz si plní svoj detský sen.

Zbožňoval Disneyho Malú morskú pannu a už ako dieťa túžil stať sa ňou. Christian Riel (24) z Floridy v USA si v súčasnosti žije svoj sen. Stal sa morskou pannou.

Christian si dal na zákazku vyrobiť chvost, aby sa mohol stať svojou obľúbenou rozprávkovou postavou, píše dailystar.co.uk. "Som šťastný, že sa mojim kamarátom a rodine páči to, keď vyzerám ako ryba," hovorí vysokoškolák, ktorý pláva v kostýme morskej panny vo vlastnom bazéne i v mori. Aby si splnil sen, na chvost minul 1120 libier (1260 eur). Inšpirovali ho k tomu stránky na internete, kde videl podobné kostýmy, ale silná bola aj jeho láska k moru. "Žijem len, keď som na pobreží a keď plávam v mori," hovorí.

Byť morskou pannou však nie je jednoduché. "Po hodine ma z chvostu bolia členky a po pár hodinách plávania vidím kvôli morskej vode alebo chlóru rozmazane," vysvetľuje a dodáva: "Milujem svoj život, no nielen preto, že som morskou pannou, ale preto, že vždy robím to, čo chcem robiť a robím to, čo milujem. To je dôvod, prečo som takou šťastnou rybou."