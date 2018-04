Internetom koluje vtipná svadobná fotka: Detail v ľavom rohu vás totálne odrovná!

Na instagrame zaznamenala úspech veľmi netradičná fotografia. Neznáma fotografka zvečnila obraz ženy, ktorá leží na bruchu a opaľuje sa, zatiaľ čo len pár krokov od nej práve prebieha svadba.

Táto groteskná situácia nastala na pláži Port Willunga v austrálskom meste Adelaide. Práve tu sa mladý párik rozhodol povedať si povestné "áno," ale polonahú ženu ležiacu takmer pri ich nohách to ani trochu nezaujímalo.

Na stránke Shit Adelaide, kde bola táto fotografia po prvý krát zverejnená sa okrem popisu autorkyobjavilo aj viacero naozaj vtipných reakcií, však posúďte sami!

Jeden zo svadobných hostí si najskôr myslel, že ide o jeho sesternicu. "To je sesterka Shazza. Zvykne sa na svadbách nehorázne opiť a potom spí polonahá na parkete, ale ležať už počas svadobného obradu - to musí byť nový rekord." Na instagrame sa objavili komentáre ako "Možno, že je to nevesta," či "Najskôr som si myslel, že je to mŕtvola. To by bolo o dosť horšie," a "Haha, dúfam, že nám nikto nespraví toto na našej svadbe."

Podľa denníka DailyMail je identita ženy zahalená rúškom tajomstva, rovnako ako aj to, či sa s mladomanželmi poznala.