Dievčine voperovali antikoncepčný implantát, desivo sa to zvrhlo: Teraz má zo života peklo!

Vec, ktorá ju mala chrániť pred nechceným počatím, premenila jej život na peklo.

Britka Anneyy Madden (22) si nechala do ruky zaviesť antikoncepčný implantát, aby predišla otehotneniu. Považovala to za istejší krok ako užívanie tabletiek. K zákroku došlo ešte v roku 2013 a dievčina ho mala mať v tele tri roky. To však ešte netušila, ako desivo sa celá situácia zvrtne.

Lekári sa jej totiž snažili implantát vybrať, no zistili, že nevedia, kde presne sa v tele nachádza. Pôvodne mladej žene malú plastovú vecičku umiestnili pod kožu na ľavej ruke. Nezostala však na svojom mieste. Odborníci ju v tele Anneyy neúspešne hľadajú už dva roky, ako sama povedala, snažili sa jej to z ruky doslova vyorať a zákrok zanechal na jej končatinách jazvy. "Pozreli sa cez röntgen a tam videli, že je stále v mojom tele, no stále nevedia, kde presne. Musím podstúpiť operáciu," cituje slová zúfalej ženy britský denník Metro.