Juhoafrický exprezident musí pred súd: Zlomí mu väz 20 rokov stará kauza?

Bývalý juhoafrický prezident Jacob Zuma sa má na návrh prokuratúry postaviť 6. apríla pred súd kvôli takmer dvadsať rokov starej afére Thales, nazvanej podľa rovnomennej francúzskej zbrojovky.

Potvrdil to jeho právny zástupca. Zuma v spojení s nákupom zbraní z roku 1999 za 2,5 miliardy dolárov čelí 16 obvineniam z podvodov, korupcie, prania špinavých peňazí a vydierania. Exprezident obvinenia odmieta a proti rozhodnutiu prokuratúry sa plánuje právnou cestou brániť.

V čase nákupu vojenského vybavenia zastával Zuma funkciu viceprezidenta, z ktorej bol v roku 2005 kvôli škandálu odvolaný. Trestné stíhanie ale bolo zastavené krátko po jeho zvolení do prezidentskej funkcie v roku 2009. Vlani potom súd rozhodol, že teraz 75-ročný politík by mohol byť opäť stíhaný.

Zumovho niekdajšieho ekonomického poradcu Schabira Shaika v roku 2005 súd poslal na 15 rokov do väzenia za to, že sa pokúšal úplatky pre svojho nadriadeného zaistiť. "Je potrebné nechať práve voľný priechod. Viac to komentovať nebudem," povedal podľa News24 k najnovšiemu vývoju Shaik.

Zuma pod tlakom korupčných afér odstúpil z prezidentského úradu v polovici februára. Vo funkcii ho nahradil viceprezident a predseda vládnej strany Africký národný kongres (ANC) Cyril Ramaphosa.