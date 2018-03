Párik zorganizoval svadbu len za dva dni: Srdcervúci dôvod rýchleho sobáša

Svadba, ktorá mala horko-sladkú príchuť.

Aj tak by sa dala nazvať svadba Chelsea a Jordana Harperovcov, ktorí ju dokázali zorganizovať za neuveriteľné dva dni! Dôvodom rýchlej organizácie svadby bol fakt, že nevestinej mame ostáva len týždeň života. Chelsea chcela, aby sa jej mama Kim Sherwood svadby dožila.

„Tento deň uplynul mihnutím oka. Svadba nemala chybu, sme spokojní s tým, že sme ju zorganizovali za dva dni. To, že sa svadby zúčastnila mama, pre mňa znamená veľa. Ak by sme čakali rok a pol, ako bola svadba naplánovaná, neviem, či by som sa na ňu tak tešila, ak by tu mama už nebola,“ hovorí Chelsea.

„Veľké ďakujem si zaslúži aj zdravotnícky personál, ktorý nám daroval kvety. Ani len neviem ako veľmi chcem poďakovať všetkým, ktorí nám s prípravou svadby pomohli,“ hovorí ďalej. Kim už totiž v tom čase ležala v nemocnici. Vo veku 48 rokov zomrela len niekoľko dní po najšťastnejšom dni svojej dcéry.