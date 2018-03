Jágr otvorene o návrate do NHL: Poviem vám to takto...

Hokejový útočník Jaromír Jágr neprežíva zrovna najvydarenejšiu sezónu v kariére.

Štyridsaťšesťročný legendárny hráč predčasne ukončil angažmán v Calgary a vrátil sa do Kladna, aj tu ho ale limitujú zdravotné problémy. Rytieri dokázali postúpiť až do baráže o účasť v extralige, majiteľ klubu im však minimálne v prvej polovici nepomôže. Aj cez všetky komplikácie však Jágr na hokej nezanevrel a plánuje sa mu venovať aj naďalej. Pokojne vraj bude hrať len pre radosť.

"Hokej sa so mnou potiahne do konca života. Ja ho ale nemusím hrať na tej úrovni, ako si vy (novinári) predstavujete. Ja nemusím hrať v NHL alebo extraligu. Mne stačí, keď si pôjdem zakorčuľovať ako amatéri, ktorí chodia po práci. to mi stačí," povedal Jágr v pondelok novinárom v Kladne.

"To, že som hral na nejakej úrovni, bolo dané tým, že sme veril, že na to mám. Keď na to mať nebudem, tak to neznamená, že zavesím korčule na klinec a už na ľad nikdy nevykročím. To vôbec nie. Bola by to najväčšia hlúposť. Keď niečo milujete, tak to robíte ďalej a nemusí to byť na profesionálnej alebo najvyššej úrovni. To pre mňa nie je tak dôležité," uviedol hviezdny útočník.

Jágr strávil podstatnú časť kariéry v NHL, je historicky druhým najproduktívnejším hráčom súťaže. Tento rok mal šancu prekonať rekord legendárneho Gordieho Howea v počte štartov v NHL. Ale v sezóne odohral len 22 zápasov a s počtom 1 733 duelov je tretí za Markom Messierom (1 756) a Howeom (1 767). A vyššie sa zrejme už neposunie.

"Či myslím na návrat do NHL? Ja to poviem takto. Nemyslím si, že je tam tá túžba, ale to nechcem predbiehať. Hlavne možno je to dané tým, že som teraz zranený a nemôžem stopercentne trénovať. Ale na druhú stranu si myslím, že keď túžba bude, mám ďaleko väčšiu motiváciu sa zlepšiť v hokeji. Alebo aspoň sa môžem dostať na úroveň, kde môžem obstojne nejakému mužstvu pomôcť," uviedol Jágr.

"Možno je to trochu hlúpe, ale ja si nemyslím, že v NHL budem hrať, ale musím si to myslieť, aby mi to pomohlo v tréningu. Musím nejako oblbnúť mozog. Čo sa mi darí veľmi dobre," rozosmial sa.