Umelci sa tvrdo pustili do novej ministerky kultúry: Laššáková im však za to nič nedarovala

Nemá dôveru vlastných ľudí. Minulý týždeň prezident Andrej Kiska (55) prijal pozmenený návrh Petra Pellegriniho (42), následne ho vymenoval za nového premiéra a spolu s ním odklepol aj nové zloženie vládneho kabinetu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Jedným z prekvapivých mien bola Ľubica Laššáková (42), ktorá sa stala ministerkou kultúry. Netrvalo dlho a zdvihla sa vlna kritiky na jej odbornosť, dôveryhodnosť či morálnu integritu. Nespokojnosť vyvrcholila petíciou, pod ktorú sa podpísali stovky osobností slovenskej kultúry a žiadajú jej okamžité odstúpenie. Nový Čas oslovil niektorých z nich s otázkou, prečo je podľa nich Laššáková nevyhovujúca. Čo na kritiku hovorí nová ministerka?



Čo žiadajú umelci?

⇒ Uznanie, že Laššákovej nominácia nebola zodpovedná.

⇒ Bezodkladné odstúpenie Ľubice Laššákovej z postu ministerky kultúry.

⇒ Aby nový premiér navrhol kandidáta, ktorý sa môže o dôveru umelcov aspoň začať uchádzať.

Miroslav Noga (58), herec ,,Potrebujeme osobnosť, nie straníka."

Otvoriť galériu Miroslav Noga (58), herec. Zdroj: anc, Tasr - -Je to vyslovene stranícka nominácia. Mal by tam byť človek, ktorý je kompetentnejší. Osobnosť, ktorá by v dnešnej dobe zaručila nejakú neutralitu a trošku by vymenila tých, čo tam boli. Myslíme si, že kultúrna obec tam potrebuje osobnosť.

- Prečítala som si tie vety, ktoré vyhlásila ministerka kultúry doteraz, a naozaj si myslím, že by tam mal byť niekto kompetentnejší. Dúfam, že jej to budeme môcť povedať aj na osobnom stretnutí.

Marek Majeský (45), herec ,,Doteraz som o nej nepočul"

Otvoriť galériu Herec Marek Majeský (45). Zdroj: tv markíza



- Funkciu ministra kultúry má zastávať človek, ktorý je všeobecne známou a rešpektovanou osobnosťou z prostredia kultúry. Pre mňa napríklad Emília Vášáryová, bývalý riaditeľ SND Dušan Jamrich, bývalý šéf Činohry Emil Horváth alebo riaditeľ Divadla Astorka Vlado Černý.

Richard Stanke (51), herec ,,Hlúposti o Sorosovi"

Otvoriť galériu Richard Stanke (51), herec. Zdroj: anc, Tasr

- Som absolútne šokovaný, že pani ministerka kultúry si dovolí povedať hrozné hlúposti o zaoceánskych peniazoch a riadení Sorosom. Ako potenciálna ministerka kultúry by mala vedieť lepšie narábať s faktmi. Čo sa týka odbornosti, tak o tejto dáme nič neviem.

Ady Hajdu (54), herec ,,Kto ešte nebol minister, nech sa prihlási"

Otvoriť galériu Herec Ady hajdu (54). Zdroj: Ivan Pastor

-Akceptujem, že to musí byť nominant Smeru. Ale prečo by tam mala byť pani Laššáková? Keď urobíte tri kultúrne akcie, tak máte byť ministrom? Pripadá mi to tak, že ako hovorí klasik Lasica - ten, kto ešte nebol minister, nech sa prihlási u súdruha Žinčicu.

Michaela Čobejová (47), herečka ,,Nemá dôveru ľudí, ktorých má riadiť"

Otvoriť galériu Michaela Čobejová (47), herečka. Zdroj: anc, Tasr

- Pre mňa je zásadné to, že nemá dôveru ľudí, ktorých má riadiť. Tu je dôležitá odbornosť, ale aj dôvera a ona nespĺňa ani jedno z týchto kritérií. Ministrom môže byť umelec či manažér, ale aj profesionál, osvedčený z iných kultúrnych inštitúcií.