Raketový muž Mike chcel dokázať, že Zem je plochá: Let ukončil v nemocnici

Vedecké dôkazy nestačia. Mike Hughes (61) z Kalifornie sa chcel na vlastné oči presvedčiť, či je Zem naozaj guľatá. Na vlastnoručne vyrobenej rakete s parným pohonom vyletel do výšky 570 metrov a potom sa tvrdo zrútil naspäť.

Mnohí mu neverili, že to vôbec dokáže. No cez víkend Šialený Mike, ako ho prezývajú, odštartoval v Mohavskej púšti z rampy namontovanej na svojej dodávke. Raketu, ktorú si sám zostrojil, poháňa para, ktorá z tlakovej nádoby uniká cez trysku.

Mike vyrátal, že by s ňou mohol dosiahnuť rýchlosť 800 km/h. K tomu sa však nepriblížil, naopak, po dosiahnutí výšky 570 m začala raketa veľmi rýchlo padať. Mike otvoril dva padáky, napriek tomu bolo pristátie veľmi tvrdé. Nos rakety sa rozlomil a pilota ratovali záchranári. Neskôr sa ukázalo, že má len drobné zranenia. Mike sa nevzdáva a nabudúce chce odštartovať s raketou z balóna, ktorý ho vynesie do výšky aspoň 30 km.

