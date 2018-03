Východnú Európu zaskočil oranžový sneh: Tento nezvyčajný úkaz sa opakuje každých 5 rokov!

Oranžový sneh prekvapil v uplynulých dňoch obyvateľov niekoľkých východoeurópskych krajín.

Nezvyčajný prírodný úkaz spôsobil prach z piesočných búrok na Sahare, následkom čoho krajina v hornatých častiach Ruska, Ukrajiny, Bulharska, Rumunska a Moldavska pripomínala povrch planéty Mars. Podľa meteorológov dochádza k takémuto fenoménu zhruba každých päť rokov.

Odborníci, ktorých v pondelok citoval denník The Guardian, spresňujú, že k vytvoreniu farebného úkazu prispel mix rozvíreného piesku, prachu a peľových častíc, ktoré do Európy privial vietor zo severnej Afriky. Ľudia na internete zverejnili zábery krajiny s oranžovým nádychom. Steven Keates z britského meteorologického ústavu Met Office uviedol: "Keď sa piesok dostane do vyšších vrstiev atmosféry, začne rozptyľovať všade. Pohľad na družicové zábery NASA nám prezradí, že naprieč Stredozemným morom je unášané množstvo piesku a prachu v atmosfére."

The Guardian pripomína, že nejde o prvý prípad, keď obyvatelia východnej Európy zažili zvláštnu farbu snehu. Podobný úkaz sa vyskytol aj v roku 2007, keď tri oblasti južnej Sibíri pokryl záhadný "olejovitý" oranžový sneh.