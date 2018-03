Manuál pre ustarostených rodičov: Čo sa skrýva za detskými bolesťami?

Sťažuje sa vaše dieťa, že ho niečo bolí? Keď dieťa plače alebo kričí, že ho bolí hrdlo či brucho, rodičia okamžite spozornejú. Sú to len obyčajné bolesti, ktoré rýchlo zmiznú? Alebo je to niečo vážnejšie?

BRUCHO

Bolestivé nadúvanie

⇒ dieťa by malo obmedziť potraviny, z ktorých nadúva (strukoviny, cibuľa, kapusta, kel)

Zápal žalúdka alebo čriev

⇒ na zotavenie tráviaceho traktu by mala stačiť 2-dňová diéta

⇒ pri dlhších problémoch treba vyhľadať lekára

Zápal močových ciest

⇒ zápal spôsobený baktériami sa

musí liečiť antibiotikami

Strach

⇒ u detí od 4 rokov sa bolesťou

môžu prejavovať strach či hnev

Nepodceňte to!

Pri bolestiach brucha je dôležitédôkladné vyšetrenie. Len tak môžu byť odstránené vážne ochorenia, ako napríklad zápal slepého čreva.



HRDLO

Zápal alebo šarlach

⇒ keď dieťa začne bolieť hrdlo, v lepšom prípade ide o normálny zápal, v tom horšom o šarlach

⇒ aby sa zistilo, či problém je bakteriálneho pôvodu, odporúča sa výter hrdla

⇒ pri jednoduchých zápaloch postačujú cmúľacie cukríky



HLAVA

Psychické problémy

⇒ zistite, či dieťa nemá problémy v škôlke alebo škole

⇒ keď sa necíti dobre, môže to vyvolať bolesť hlavy psychického pôvodu

Pozor!

Za silnými bolesťami hlavy sa môže skrývať aj nebezpečná meningitída (zápal mozgových blán). Preto sa treba vždy obrátiť na lekára.





UŠI

Nahromaždený maz

⇒ v bubienkovej dutine v strednom uchu sa hromadí maz

⇒ tlačí na ušný bubienok a vzniká nepríjemná bolesť

⇒ môže pomôcť utišujúci nosový sprej, ktorým maz môže odtiecť

Zápal stredného ucha

⇒ najčastejšie ide o vírusovú infekciu, ktorá sa vylieči sama

⇒ na zmiernenie bolesti poslúži paracetamol vo forme sirupu alebo čapíka

⇒ dobrým domácim liekom je cibuľové vrecko, ktoré dieťaťu položíte na boľavé ucho



SRDCE

Bolesť v prsiach

⇒ väčšinou je to neškodné, často sa za tým skrývajú kŕče prsných svalov

⇒ v zriedkavých prípadoch to môže prerásť do zápalu srdcového svalu