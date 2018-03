Obyvatelia bytovky v Senci neverili svojim očiam, keď to zbadali: Nad prístavbou ich suseda vám rozum postojí!

Toto ste ešte nevideli! Obyvateľom bytového domu na Slávičej ulici v Senci ostáva rozum stáť nad prístavbou ich suseda. Problém so zväčšením priestoru na bývanie vyriešil naozaj svojským spôsobom - na predzáhradke bytovky si postavil altánok.

Podľa úradov ide o drobnú stavbu na vlastnom pozemku, na ktorú má stavebné povolenie, susedia sú zhrození. Na sociálnych sieťach sa cez víkend objavili fotografie netradičnej prístavby bytovky v Senci aj komentáre nahnevaných obyvateľov.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Predstavte si, že kúpite byt za 60-tisíc a toto vám postaví sused v predzáhradke,“ hnevá sa jeden z nich. „Kto toto kedy videl, postaviť si izbu, ktorej strecha končí 50 cm pod parapetou balkóna. Niekto urobí krok, dostane sa na strechu prístavby a odtiaľ rovno na niekoho balkón,“ nevedia pochopiť konanie susedia. Ten si z kritiky ťažkú hlavu nerobí, na objekt má stavebné povolenie, potvrdili to aj úrady. „Na základe súhlasu dvoch tretín majiteľov bytov bol vydaný súhlas na uskutočnenie drobnej stavby - zimnej záhrady,“ uviedol Karol Czére z odboru ŽP a výstavby mesta Senec. „Nevidím nič zlé na tom, keď si niekto na svojom pozemku postaví prístrešok,“ dodal nakoniec.

Obyvatelia bytovky majú na celú situáciu iný názor. „Narúša mi moje súkromie, bývanie a taktiež ma to obmedzuje, viacero susedov má rovnaký názor,“ povedal nahnevaný Július (31), ktorý si myslí, že obyvatelia boli pri zbieraní podpisov oklamaní. Jozef (47) naopak na prístavbe nevidí nič zlé. „Je to jeho pozemok, mne osobne to neprekáža,“ povedal.