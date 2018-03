Navrhli si poriadne zvyšovanie platu: Poslanci banskobystrickej župy si chceli schváliť vyššie platy ako má premiér

Riaditeľ Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja Matúš Hollý predniesol na pondelkovom zasadnutí poslancov v Lučenci nový spôsob odmeňovania zamestnancov úradu.

Najväčšie zvýšenie sa dokonca týkalo práve jeho, keďže podľa pôvodných výpočtov by mohol mesačne poberať plat v približnej výške 7 200 €. Čo napokon schválili poslanci?

Predseda BBSK Ján Lunter dbá na blaho svojich zamestnancov. Navrhol totiž nový poriadok odmeňovania. Najviac si podľa pôvodného návrhu mohol prilepšiť riaditeľ úradu Matúš Hollý, ktorý by mesačne mohol zarobiť s odmenami a 50 % príplatkom za riadenie 7 241 €. Ostatní vedúci by však tiež neobišli nakrátko. Konkrétne s ich funkciami riaditeľov odborov by bol spojený nárast platu na minimálne 3 350 €, no mohli by dostať aj 5 000 € mesačne. K tomuto ešte nie sú zarátané navrhované odmeny. „Plat riaditeľa by však neprekročil 80 % platu predsedu. Potrebujeme to na vyriešenie aktuálnej situácie a konečne by sme začali spoľahlivo a efektívne pracovať,“ vysvetlil Hollý, ktorý momentálne zarába 2 200 € mesačne.

Riaditeľ úradu a vedúci odborov by tak pokojne mohli zarábať viac ako premiér Pellegrini či niektorí ministri. S takýmto výrazným zvýšením platov nesúhlasili najmä poslanci SMER-SD a bývalý predseda Marian Kotleba. Napokon tak prešiel návrh odmeňovania úpravami. „Prišli sme s pripomienkami, pretože priemerný plat v tomto kraji je 900 €, takže nie je možné, aby manažéri na úrade zarábali 5-tisíc €,“ uviedla poslankyňa Božena Kováčová. Podľa ex-župana je nepochopiteľné, aby riaditeľ úradu mal 1,6-násobok platu samotného predsedu úradu, a to za podmienok, že vznikajú nové funkcie, takže riaditeľ bude mať menej práce. Poslanci napokon rozhodli, že riaditeľ úradu zarobí maximálne 3 500 € a riaditelia odborov 3 800 €.



