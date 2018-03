Nemecko nemôže vyhostiť viac ako 60 000 nelegálnych migrantov: Za všetko môžu krajiny, z ktorých prišli

V Nemecku počet odmietnutých migrantov, ktorých Berlín nemôže deportovať vzrástol na 65 000.

Na to, aby sa mohli vrátiť do vlasti im chýbajú dokumenty a to vraj kvôli nespolupráci ich krajín. Plnú súčinnosť odopierajú Berlínu aj zastupiteľské úrady Indie a Turecka. S odvolaním na internú správu nemeckého ministerstva vnútra o tom dnes informoval server denníka Der Spiegel.

Na konci minulého roka sa na území Nemecka nachádzalo 64 914 cudzincov, ktorí nedostali azyl alebo povolenie na pobyt, ale napriek tomu nemohli byť vyhostení. Na konci roka 2016 tvorilo túto skupinu len 38.012 migrantov.

Deportáciám bránia chýbajúce cestovné doklady alebo náhradné doklady od krajín, odkiaľ migranti pochádzajú. V Nemecku kvôli tomu zostáva okrem iného 5743 Indov, 4943 Pakistancov, 3915 Afgancov a 3828 Rusov. U takmer 3800 cudzincov sa Berlínu nedarí zistiť štátnu príslušnosť.

Ministerstvo vnútra viní z problémov zahraničné ambasády v Nemecku. "Miestami veľmi pomalé až žiadne spracovanie žiadostí o náhradné pasy," napriek "pravidelným návštevám veľvyslanectva", píše správa na adresu Indie. "Odpovede na žiadosti sú veľmi vzácne," uvádza úrad k Libanonu. Spoluprácu s tureckými konzuláty hodnotí ako "celoštátne zlú až veľmi zlú".