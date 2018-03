Osud sa s ňou nepáral: Cibulkovej veľká kamarátka bola vychudnutá na kosť, prišla radikálna otočka!

Francúzska tenistka Marion Bartoliová nedávno ohlásila návrat na kurty.

Bývalá svetová sedmička ukončila kariéru krátko po grandslamovom triumfe a v januári 2014, ešte vtedy návrat kategoricky vylúčila. Teraz je však všetko inak a Marion, veľká kamarátka Dominiky Cibulkovej, by sa veľmi rada opäť videla na kurtoch.

Osudom ťažko skúšaná žena však musí najskôr poriadne zamakať na svojej kondičke. Bartoliová v roku 2015 šokovala desivým úbytkom hmotnosti. Následne vyhrala vojnu so záhadným vírusom, ktorý z nej urobil chodiacu kostru, a momentálne je z nej poriadna bacuľka.

Marion bola na slovo bacuľka alergická a vždy chcela mať trendy chudú postavu. Počiatočný úbytok na váhe zdôvodňovala úplnou zmenou životného štýlu. No keď bolo to chudnutie enormné - stratila takmer 30 kilogramov - priznala chorobu.

Teraz v roku 2018 však opäť hlási návrat na kurty, no jedným dychom pridáva: „Potrebovala by som ešte zhodiť päť až sedem kíl. Je to ako behať s ťažkou vestou. Po tom, čo sa mi stalo, je ťažké si ustrážiť váhu.“