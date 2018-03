Hádači sa ukážu ako zbehlí v sieti a Michal Hudák má dokonca viac profilov na Facebooku

Aj tento pondelok bude v relácii Inkognito o zábavu postarané. Hádači budú hádať aj povolanie Paľka, ktorý do Inkognita prišiel s indíciou "bez siete to nejde".

Paľko došiel do relácie Inkognito ako prvý hosť. Hádači na neho upreli pohľad a hneď začali tipovať, čo by mohol mladý muž robiť. Michal Hudák si zavtipkoval a označil ho, že profesijne môže byť exorcista. Čeky a Marcel tipovali, že Paľko robí v dopravnom podniku a Zdenka by ho najradšej videla ako zdravotného brata. Potom však prišla na rad indícia. "Bez siete to nejde," povedal mladý muž.

Na to sa hneď chytil Marcel Forgáč: "Ak sa jedná o internet, rád by som vás upozornil, že základy nájdete už v Biblii, keď Ježiš povedal - rozhoďte siete."

Ako prvá sa pýtala dáma. "Myslíte sieť, ako médium?" Odpoveď zo strany Vlada Voštinára a Paľka bola kladná. Už pri treťom hádačovi sa zistilo, že robí operátora zákazníckeho centra. Paľko nakoniec hádačov svojim povolaním nezaskočil, naopak sa ukázalo, že v sieti sa rozhodne všetci vyznajú. O tom o akú sieť išlo, na čo všetko je schopný odpovedať Paľko ako pracovník call centra, poprípade, čo im poradí keď chcú zohnať čo najlacnejšie “kurence” aj keď pracuje u telekomunikačného operátora, a koľko profilov na Facebooku má Michal Hudák sa dozviete v dnešnej časti mimoriadne obľúbenej relácie Inkognito.