Minister vnútra Drucker po stretnutí s Gašparom: Na rozhodnutie potrebuje dni až týždne

Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) potrebuje na rozhodnutie o odvolaní či ponechaní policajného prezidenta Tibora Gašpara vo funkcii dni až týždne.

Povedal to v pondelok novinárom po tom, ako absolvoval s Gašparom stretnutie. Policajný šéf mal Druckera uistiť, že jeho rozhodnutie bude rešpektovať. "Preberali sme jednotlivé veci, jedna z kľúčových je pripravovaný zákon o policajnom zbore. Požiadal som ho aj o stretnutie s viceprezidentmi a krajskými šéfmi polície. Budem hovoriť aj so šéfom policajnej inšpekcie a generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom," avizoval.

Drucker poukázal na doterajšie vyjadrenia Gašpara, že sám odstúpiť nemieni. "Pán Gašpar vníma seba ako človeka, ktorý keby cítil vnútornú zodpovednosť, asi by odstúpil. Necítil som dnes z neho, že by prejavoval pochybnosti. Snažil sa mi vysvetliť veci. Necíti sa ale nekorektne, ak by som sa ho rozhodol odvolať. Ale ak by som uvažoval o jeho odvolaní, mal by som povedať, kto bude jeho nástupcom. Na to sa však musím oboznámiť s prácou daných ľudí," ozrejmil minister s tým, že chce k polícii pristupovať zodpovedne tak, aby neboli spôsobené škody "zbrklým" konaním.

S Gašparom sa minister bavil aj o šéfovi protikorupčnej jednotky NAKA Róbertovi Krajmerovi, ktorý sa objavil na mieste činu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a v médiách sa pri ňom objavili informácie o rôznych prepojeniach. "Nie je v mojej kompetencii ho vymeniť, ale debatovali sme o ňom z hľadiska spochybňovania a jeho vzťahov. Ale to nie je človek, na ktorého by som mal dosah. Chcem však hovoriť s vedením NAKA," uistil Drucker.

Minister vysvetlil, že na miesto činu Krajmera poslal šéf NAKA Peter Hraško, lebo v čase po niekoľkých hodinách od nahlásenia vraždy vedeli policajti z médií, o koho ide a na akom článku zhruba Ján Kuciak pracoval.